جنبلاط: سنبقى صامدين في الحزب ومعنا اصدقاء كثر في وجه الارهاب المنظم

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى ان "مصر ستبقى صامدة على الرغم من كل محاولات ​الارهاب​". ولفت جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "سنبقى صامدين في الحزب ومعنا اصدقاء كثر في وجه الارهاب المنظم لقسم مما يدعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء".

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