وزير البيئة: وصلنا لحل يمكن أن نعلن به بداية حل أزمة النفايات للأربعة أقضية بالشمال

لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع ​محافظ​ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ إلى أن "هذا اليوم يوم تاريخي على عدة مستويات لاننا وصلنا لحل يمكن أن نعلن به بداية حل ​أزمة النفايات​ للأربعة أقضية بالشمال وهذا الحل هو عابر للطوائف والمذاهب وهو موقت لأننا في حالة طوارئ ويمكن ألا يرضي جميع الناس"، مؤكداً أن "كل الامور سهلة امام صحة أهلنا في الشمال والاقضية المتضررة"، مشيراً إلى "اننا سنعمل من اليوم على تنفيذ مطمر صحي ولكننا وفي خطوة أولى سننقل النفايات من الطرقات الى مواقف بعيدة عن المنازل".

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