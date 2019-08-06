قائد الجيش في تدشين طريق شهداء الإرهاب بالقاع: الجيش يقوم بدوره بضبط الحدود

اكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن "​المؤسسة العسكرية​ ملزمة الدفاع عن لبنان والتضحية من أجله، والجيش يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب والتعقيدات الجغرافية".

وخلال احتفال بمناسبة افتتاح "ساحة ​الجيش اللبناني​" وتدشين "طريق شهداء الارهاب" في ​بلدة القاع​، نوه ​العماد جوزيف عون​ "بتضحيات أبناء القاع ودورهم في مواجهة الإرهاب ومعارك ​فجر الجرود​"، تسلم بعدها العماد عون لوحة تذكارية من البلدية وكاهن الرعية الأب ​اليان نصرالله​ وذوي الشهداء.

وأزاح قائد الجيش الستار عن لوحة تذكارية، بعدها كانت كلمة ترحيبية لرئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​ وتنويه بدور الجيش في "تحرير الأرض من الإرهاب وحماية الحدود ودوره في الإنماء من خلال شق الطرق"، آملا "كشف الحقيقة كاملة في ملف تفجيرات القاع".

وأخيرا قدم رئيس البلدية مفتاح القاع عربون تقدير ووفاء.