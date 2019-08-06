الداخلية العراقية: القاء القبض على خمسة عناصر من "داعش" بمحافظة نينوى

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ​العراق​ية، ​اللواء​ ​سعد معن​ عن "إلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم "داعش" يعملون بما يسمى "ديوان الجند" خلال عملية أمنية بمحافظة ​نينوى​ شمالي العراق"، مشيراً إلى أن "قوة مشتركة من فوج الطوارئ السابع ومديرية أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقت القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش".

ولفت إلى أن "العناصر يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أحدهم كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرتهم في ​مدينة الموصل​"، مشيراً إلى أن "عملية القبض تمت في منطقة كراج الشمال، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".