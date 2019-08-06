أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن عن "إلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم "داعش" يعملون بما يسمى "ديوان الجند" خلال عملية أمنية بمحافظة نينوى شمالي العراق"، مشيراً إلى أن "قوة مشتركة من فوج الطوارئ السابع ومديرية أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقت القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش".
ولفت إلى أن "العناصر يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أحدهم كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرتهم في مدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "عملية القبض تمت في منطقة كراج الشمال، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: القاء القبض على خمسة عناصر من "داعش" بمحافظة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.