أردوغان يهدد بإطلاق عملية عسكرية شرق الفرات قريبا جدا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أنه "إذا لم تفعل ​تركيا​ ما يجب فعله اليوم شمال ​سوريا​، فإنها ستدفع ثمنا باهظا لاحقا"، مهددا بـ"إطلاق عملية عسكرية شرق ​الفرات​ قريبا جدا".

وأشار إلى أنه "لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن ​منظومة​ S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات ​حلف شمال الأطلسي​"، معربا عن اعتقاده بـ"أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأميركية".