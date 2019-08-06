أردوغان يهدد بإطلاق عملية عسكرية شرق الفرات قريبا جدا

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه "إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا لاحقا"، مهددا بـ"إطلاق عملية عسكرية شرق الفرات قريبا جدا".
وأشار إلى أنه "لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي"، معربا عن اعتقاده بـ"أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأميركية".
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