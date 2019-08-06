الجيش الباكستاني: سنذهب إلى أي حد لدعم قضية كشمير

أعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا أنه "سيذهب إلى أي حد من أجل دعم قضية كشمير"، مشيراً إلى أن "جيش باكستان "يبذل قصارى جهده لدعم الناس في منطقة كشمير المتنازع عليها".
ولفت إلى ان "الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الكشميريين في نضالهم العادل حتى النهاية"، مشيراً إلى "اننا مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد".
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