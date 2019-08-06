الجيش الباكستاني: سنذهب إلى أي حد لدعم قضية كشمير

أعلن قائد الجيش ال​باكستان​ي الجنرال قمر جاويد باجوا أنه "سيذهب إلى أي حد من أجل دعم قضية ​كشمير​"، مشيراً إلى أن "جيش باكستان "يبذل قصارى جهده لدعم الناس في منطقة كشمير المتنازع عليها".

ولفت إلى ان "​الجيش الباكستاني​ يقف بحزم إلى جانب الكشميريين في نضالهم العادل حتى النهاية"، مشيراً إلى "اننا مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد".