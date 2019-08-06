باكستان تستعد لتظاهرات احتجاجا على القرار الهندي حول كشمير

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اسلام اباد: تستعد باكستان الثلاثاء لتحركات احتجاجية غداة إلغاء الهند الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به منطقة كشمير في خطوة مثيرة للجدل اعتبرتها إسلام أباد "غير شرعية".

من المقرر أن تنطلق التظاهرات بعيد الظهر، وستشهد مظفر أباد، كبرى مدن الشطر الباكستاني من كشمير، احتجاجات كما ستنظم تظاهرات في لاهور وكراتشي والعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

Advertisements

ويعقد البرلمان الباكستاني جلسة لمناقشة إمكانية الرد على خطوة نيودلهي، كما دعي كبار القادة العسكريين لاجتماع سيعقد في مدينة روالبندي الشديدة التحصين.

ومن شأن خطوة نيودلهي أن تفاقم التمرّد الدموي القائم في كشمير وأن تعمّق العداوة القائمة مع باكستان.

وخاضت القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.