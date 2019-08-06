دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: الإجراء الذي اتخذته الصين بشأن عملتها ’انتهاك كبير’

واشنطن (رويترز) - ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإجراء الذي اتخذته الصين يوم الاثنين بشأن عملتها إذ سمحت بكين لليون بتخطي مستوى رئيسي عند سبعة يوانات مقابل الدولار لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، واصفا ذلك بأنه "انتهاك كبير".

وكتب ترامب على تويتر "خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي متدن تقريبا.‭‭‭‭ ‬‬‬‬هذا يسمى ’تلاعبا بالعملة’. هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؟ هذا انتهاك كبير سيُضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)