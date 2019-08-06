واشنطن (رويترز) - ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإجراء الذي اتخذته الصين يوم الاثنين بشأن عملتها إذ سمحت بكين لليون بتخطي مستوى رئيسي عند سبعة يوانات مقابل الدولار لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، واصفا ذلك بأنه "انتهاك كبير".
وكتب ترامب على تويتر "خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي متدن تقريبا. هذا يسمى ’تلاعبا بالعملة’. هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؟ هذا انتهاك كبير سيُضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الإجراء الذي اتخذته الصين بشأن عملتها ’انتهاك كبير’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.