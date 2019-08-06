الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا تقيم حفلها السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كرّم الدكتورمحمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المتميزين من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عن العام الدراسي 2018/2019.

ويعد الحفل هو الحفل السنوي الرابع للاحتفاء بطلبة الأكاديمية والاحتفال بتفوقهم ونجاحهم وما تم إنجازه على مدار العام الدراسي، بحضور الدكتور/ شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس إدارة الأكاديمية ولفيف من ممثلي عدد من الجامعات وممثلي مديرية التربية والتعليم.

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وحسب بيان، الثلاثاء، شهد الحفل التأكيد أن الأكاديمية تهتم بضم نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والخبراء الذين يضعون المقررات الدراسية التي تضمن إمداد الطلاب بكل ما هو جديد في مجال دراستهم لتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة ومتخصصين فى المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (هندسة الميكاترونكس – هندسة الإلكترونيات والاتصالات - الهندسة الكيميائية) ، فرؤية الأكاديمية تتمثل في أن تكون صرحاً متميزاً في التعليم الهندسي وأن تكون مخرجاتها التعليمية والبحثية على أعلى مستوى وقابلة للتطبيق.

كما تم الإشارة إلى أن "الأكاديمية" تؤهل طلابها علمياً وعملياً وتوفر لهم كل احتياجاتهم من معامل تخصصية متميزة وورش مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة وتشجع الطلاب على المشاركة في العديد من الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات (فنية، رياضية، وغيرها..)، وأن هناك تواصلًا دائمًا مع وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي" للحصول على ملاحظاتهم المتعلقة بالأكاديمية لتلافيها لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان تأهيل خريجيها ليصبحوا قادرين على تلبية إحتياجات سوق العمل بمجرد تخرجهم.

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