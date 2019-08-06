محافظ المنيا يوجه بسرعة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

طالب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، حيث أصدر المحافظ توجيهاته بتيسيير الإجراءات في هذا الخصوص، على أن تكون هناك مُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن، بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.

وحضر الاجتماع كلًا من محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد واللواء حمدي أبو شناف، مساعد مدير الأمن، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

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وأشار المحافظ، إلى أهمية تكاتف جميع التنفيذيين بالمحافظة لخدمة المواطنيين، والعمل على استكمال جميع المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، وتفقد أحوال الشارع أولا بأول، وأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه لا تسامح مع تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله المنوط به، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة كافة الإشغالات، ورفع القمامة بشكل يومي بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وقال المحافظ، إن المحافظة أنهت أعمال لجنة المواطنة بـ 37 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، والذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا ويستمر حتى نهاية أغسطس.

كما وجه المحافظ بحصر كافة المباني بجميع المراكز والمدن والتي لم تقم بطلاء واجهاتها، وأعطى مهلة للجميع.