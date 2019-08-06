مؤشرات شبه نهائية للمرحلة الثانية للتنسيق.. هندسة 94.26%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت مصادر خاصة إن المؤشرات شبه النهائية للمرحلة الثانية للتنسيق تشير إلى إغلاق كليات الهندسة عند مجموع 386.5 بنسبة 94.26% لطلاب علمي رياضة.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، الثلاثاء، أن مؤشرات المرحلة الثانية لكليات علمي رياضة ستشهد ارتفاعًا من 1% إلي 1.5% عن العام الماضي ويقترب الحد الأدني الحاسبات والمعلومات من 379 درجة بنسبة تقترب من 92.5%.

وأكدت المصادر، أن هناك إقبالًا كبيرًا من طلاب علمي رياضة على كلية الذكاء الاصطناعي الجديدة بكفر الشيخ.

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وأشارت المصادر إلى أن كلية العلوم شهدت إقبالا كبيرا من قبل طلاب المرحلة الثانية شعبة علمي علوم وتشير المؤشرات شبة النهائية إلى إغلاق الكلية عند حد أدنى 389 درجة بمعدل 95%.

وأضافت المصادر أن الحد الأدنى للكليات في المرحلة الثانية ارتفع من 4 إلى 6 درجات عن العام الماضي.

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