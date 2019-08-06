محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: نفذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، خطة الارتقاء بالمنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ بجدارية تُصوِّر بورتريه نجيب محفوظ يتوسّط عددًا من المآذن التاريخية التي تمثّل روح مؤلفاته. وتزين الجدارية، المنطقة المواجهة للمتحف، ونفذها مجموعة من الفنانين ترأستهم الفنانة الدكتورة سهير عثمان. يهدف البورتريه إلى تحسين الصورة البصرية بالمنطقة المحيطة بالمتحف بدءً من سوق الخضار إلى منطقة التبليطة لتتناسب مع قيمة المتحف باعتباره معلماً سياحياً وثقافياً مهما.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. التنسيق الحضاري ينفذ جدارية بمتحف نجيب محفوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.