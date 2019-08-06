في بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا / دعوة لإعلان هدنةٍ بمناسبة عيد الأضحى

كرر أعضاء مجلس الأمن مساء أمس، الاثنين 5 أوت 2019، تأكيدهم على الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس الصادر في 5 جويلية 2019، ولا سيما المتعلقة بمناشدة جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

ورحب أعضاء المجلس بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطته في 29 جويلية 2019، إلى إعلان هدنة بين كافة الاطراف بمناسبة عيد الأضحى، معربين عن دعمهم الكامل لها. ويتعين أن تقترن الهدنة هذه باتخاذ تدابير تهدف الى بناء الثقة بين كافة الأطراف.

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وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا دعمهم الكامل للممثل الخاص. فلا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة إلا عبر الحل السياسي.

وكرر أعضاء مجلس الأمن تاكيدهم على أهمية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.