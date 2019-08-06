اليونان تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالقاهرة

أدانت اليونان، بشدة، الهجوم الإرهابي الفظيع، الذي وقع خارج معهد الأورام بالقاهرة، والذي استهدف المدنيين الأبرياء والمرضي والعاملين في المجال الطبي. المدنيين الأبرياء والمرضي والعاملين في المجال الطبي.

وأكدت الخارجية اليونانية - في بيان وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء وقوفها بجانب مصر (حكومة وشعبا)، مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا.

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