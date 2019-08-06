مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم صاروخي شمالي سوريا

قتل شخصان وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم صاروخي استهدف قرى بلدية "جورين" في ريف حماة الشمالي بسوريا. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن شهود عيان القول إن عشرين قذيفة صاروخية مصدرها مناطق "المنصورة" و"تل واسط" في محافظة حماة سقطت على قرية "الجيد"؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وأضاف الشهود أن قرية "عين سليمو" التابعة لبلدية جورين استُهدفت بـ 8 صواريخ؛ ما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة 3 آخرين، لافتين إلى أن قرية "عين الحمام" استهدفت بـ3 صواريخ بركان، من قرية "خربة الناقوس". قذيفة صاروخية مصدرها مناطق "المنصورة" و"تل واسط" في محافظة حماة سقطت على قرية "الجيد"؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.وأضاف الشهود أن قرية "عين سليمو" التابعة لبلدية جورين استُهدفت بـ 8 صواريخ؛ ما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة 3 آخرين، لافتين إلى أن قرية "عين الحمام" استهدفت بـ3 صواريخ بركان، من قرية "خربة الناقوس".

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