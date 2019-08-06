الصين تحذر متظاهري هونج كونج من اللعب بالنار

أصدرت الصين تحذيرا قويا لمحتجي هونغ كونغ، قائلة إن محاولاتهم "للعب بالنار لن تؤدي إلا إلى التراجع". وقال متحدث باسم مكتب السياسات الصيني الكبير في هونج كونج للمحتجين ألا يستهينوا بقرارات الحكومة، وذكر المتحدث أن القوات المناهضة للصين هى " المدبرون وراء الكواليس " للعنف بالمدينة .

وشهدت هونج كونج تسعة عطلات نهاية أسبوع متتالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة .

وكان زعيم المدينة كاري لام حذر الاثنين من انها "على وشك وضع خطير جدا". للصين هى " المدبرون وراء الكواليس " للعنف بالمدينة .وشهدت هونج كونج تسعة عطلات نهاية أسبوع متتالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة .وكان زعيم المدينة كاري لام حذر الاثنين من انها "على وشك وضع خطير جدا". كما اتهمت في أول خطاب إعلامي لها خلال أسبوعين الناشطين باستخدام مشروع قانون تسليم المجرمين كغطاء لأهدافهم الحقيقية، التي أشعلها أولا مشروع قانون تسليم مثير للجدل، لا تظهر أي علامة على التراجع بعد أكثر من شهرين من المظاهرات.



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