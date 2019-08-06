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هبوط مروحية للقوات الجوية الهندية اضطراريًا بسبب عطل فني

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قال مسئول هندي إن مروحية تابعة للقوات الجوية هبطت اضطراريا اليوم الثلاثاء؛ عقب عطل فني بالقرب من مقاطعة (بهافناجار) بولاية (جوجارات) الواقعة غربي البلاد.

ونقلت قناة (إنديا تي.في.) الهندية عن المسئول - الذي لم تكشف عن هويته - قوله إن أفراد طاقم المروحية التسعة لم يصابوا

بأذى، مشيرا إلى أن المروحية كانت متجهة من مدينة (سورات) إلى مدينة (جام نجر) عندما هبطت اضطراريا في حقل زراعي؛ ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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