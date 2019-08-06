كوريا الجنوبية: إطلاق الشمال صواريخ يتنافى مع الاتفاق بين البلدين

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ يتنافى مع الاتفاق بين البلدين في سبتمبر على تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنه تم إطلاق ما بدا أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى من موقع قرب كويل على بعد حوالي 125 كيلومتراً جنوب غربي بيونج يانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وهذه رابع مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ 25 يوليو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخين حلقا لمسافة 450 كيلومتراً وبلغ ارتفاعهما 37 كيلومتراً.

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ولا تشكل الصواريخ قصيرة المدى تهديداً للأراضي الأميركية، لكنها تهدد اليابان وكوريا الجنوبية حليفتا الولايات المتحدة وآلاف الجنود الأميركيين المتمركزين هناك.

وينتقد الشمال التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واستخدامهما أسلحة متطورة، وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ منذ أن اتفق زعيمها كيم جونج أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع في 30 يونيو على إحياء المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي.