تركيا تطلق عملية جديدة في شمال سوريا قريباً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تستعد "للقضاء" على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا "في وقت قريب جداً".
وقال أردوغان في خطاب متلفز في أنقرة "لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي، إنشاء الله سننقل العملية التي بدأت (بعمليات سابقة داخل سوريا) إلى المرحلة التالية في وقت قريب جداً".
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