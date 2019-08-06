الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينياً من الضفة الغربية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة. وتعتقل قوات الاحتلال بصورة شبه يومية فلسطينيين بحجة أنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، بحجة قيامهم بأعمال شغب". اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً من الضفة

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