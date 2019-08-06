كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تقاطع المنتجات الزراعية الأمريكية.. وترفض اتهامات التلاعب بالعملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، إنه يعارض بشدة وصف الولايات المتحدة لبكين بأنه تتلاعب بالعملة، مضيفًا أن هذا الاتهام "غير معقول".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 أن الصين تتلاعب بعملتها بعد أن سمحت الصين لعملتها اليوان باختراق مستوى دعم رئيسي إلى أدنى مستوى خلال 11 عام.

وفي الوقت نفسه، قالت بكين اليوم، إن الشركات الصينية قد توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وهي ضربة للمزارعين الأمريكيين الذين رأوا بالفعل صادراتهم تتراجع بسبب الحرب التجارية التي استمرت أكثر من عام.

إن تحرك بكين لمنع المنتجات الزراعية الأمريكية هو انتقام على ما يبدو بعد أن هدد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيفرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار، مما يمثل نهاية مفاجئة لهدنة في حرب تجارية استمرت عامًا.

وأضافت الوزارة، إن الصين قد تفرض أيضًا تعريفة إضافية على المنتجات الزراعية الأمريكية المستوردة إلى الصين بعد 3 أغسطس، مما يرفع من العوائق أمام التجارة المستقبلية التي تستهدف المزيد من الولايات الريفية التي دعمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

Advertisements

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها تأمل في أن تفي الولايات المتحدة بوعودها وأن تهيئ "الظروف اللازمة" للتعاون الثنائي.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الولايات المتحدة عليها فقط أن تتحمل مسؤولية العقوبات الزراعية.

وتابعت الوكالة الحكومية في تعليق لها اليوم، أن خطة واشنطن لفرض مزيد من التعريفات "تنتهك بشكل خطير" الاتفاق بين قادة البلدين خلال قمتهم في اليابان في يونيو.

والتقى الرئيس الأمريكي ترامب بالرئيس الصيني شي خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، ووافقت واشنطن على عدم فرض مزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية واتفق الزعيمان على استئناف المحادثات التجارية.

وانتهت جولة قصيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في شنغهاي الأسبوع الماضي دون أي اتفاق في الأفق.