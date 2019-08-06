كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: الهجرة وتغير المناخ يتصدران مخاوف الأوروبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع رأى أوروبى جديد، أنّ الهجرة لا تزال مصدر قلق رئيسي لمواطني الاتحاد الأوروبي، رغم العدد المتزايد الذين يقول إن تغير المناخ هو مصدر قلقهم الرئيسي.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، فقد أكدّ 34 في المائة من المجيبين أن الهجرة كانت "القضية الأكثر أهمية" التي تواجه الاتحاد الأوروبي في استطلاع الرأي العام الذي أجرته المفوضية الأوروبية مرتين في السنة، وانخفض هذا بمقدار 6 نقاط مئوية عن العام السابق، مع ارتفاع القلق بشأن تغير المناخ بنفس الرقم إلى 22 في المئة.

وتصدرت قضية الهجرة قائمة اهتمامات 21 دولة عضوا بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وارتفعت مخاوف بريطانيا من وضعها الاقتصادي، وكذلك مخاوفها من الإرهاب، وانعكست هذه المخاوف من قبل الاتحاد الأوروبي ككل مع القضايا الاقتصادية تتابع عن كثب من قبل الإرهاب.

وعلى الرغم من اتجاه الحركات المناهضة للعولمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وجد الاستطلاع أن 45 في المائة من المشاركين لديهم رأي إيجابي تمامًا من الكتلة، بينما قال 17 في المائة إن لديهم وجهة نظر سلبية تمامًا.

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وفي المقابل، كان المشاركون في المملكة المتحدة أكثر انقسامًا، وأعطى ثمانية وثلاثون في المائة حكمًا إيجابيًا على الكتلة، بينما كان 31 في المائة يحملون رأيًا سلبيًا.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع اعتراف متزايد في بروكسل بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون مستعد للمغادرة دون اتفاق.

ومع ذلك، قال غالبية البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يثقون في الاتحاد الأوروبي أكثر من حكومتهم ، وهو رأي انعكس في جميع الدول الأعضاء.

وفي الواقع، وصلت الثقة في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى على مستوى القارة منذ عام 2014.

وتأتى المخاوف المتعلقة بالهجرة في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء المغربية الحكومية إن البحرية المغربية أنقذت 424 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط ​​يومي الأحد والإثنين.

وذكرت أن القوارب المؤقتة التي تحمل المهاجرين كانت في ورطة عندما حدثت عمليات الإنقاذ ، لكنها لم تذكر تفاصيل.