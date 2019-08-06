كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخاوف من سباق نووى بعد تحذير الصين وروسيا من نشر صواريخ أمريكية بأسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الصين اليوم الثلاثاء، من أنها سترد إذا مضت الولايات المتحدة في خطط نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت بكين، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة في حالة المضي قدما في نشر الصواريخ، لكنها لم تحدد بالضبط ما الذي سيتضمنه ذلك.

ويأتي ذلك بعد قيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتمزيق معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى التي تم توقيعها في عهد رونالد ريجان خلال الحرب الباردة والتي منعت الولايات المتحدة من نشر هذه الأسلحة.

وقال ترامب إنه حريص على توقيع اتفاقية جديدة تضم كلا من روسيا التي وقع على الاتفاقية السابقة، والصين.

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ومع ذلك، تتزايد المخاوف من سباق تسلح جديد بعد أن أعلنت واشنطن عن نيتها اختبار سلاح جديد متوسط ​​المدى في الأسابيع المقبلة.

ثم أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إلى أن الولايات المتحدة حرة في نشر الأسلحة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا.

كما حذرت روسيا إنها ستضطر أيضًا للرد إذا بدأت أمريكا في تطوير مقذوفات جديدة، ودعت إلى الوقف الاختياري أثناء التوصل إلى اتفاق جديد.