كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامون: إلغاء الهند الوضع الخاص بكشمير يواجه الطعن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبراء دستوريون ومحامون في المحكمة العليا الهندية، إن تحرك الهند يوم الاثنين لتجريد كشمير من الحقوق الخاصة من المرجح أن يواجه تحديات قانوني، ويشكك البعض في شرعية الطريق المستخدم لإجراء التغيير.

وأثار تحرك نيودلهي أيضًا إدانة في باكستان، التي طعنت في السيادة على كشمير مع الهند لعقود من الزمن، حيث أن إلغاء الهند للوضع الخاص لأراضي الهيمالايا هو محاولة لدمج ولايتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية البلاد.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، إن الحكومة ستلغى المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعًا خاصًا لولاية جامو وكشمير وتسمح للمقيمين الدائمين بحقوق الملكية والوظائف الحكومية بالولاية والأماكن الجامعية، وللقيام بذلك، استخدمت مادة بموجب المادة 370 من الدستور تسمح بتعديل القانون بموجب أمر رئاسي - شريطة أن يكون هناك إجماع في الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير.

كما عدلت الحكومة مادة دستورية أخرى حتى تصبح الإشارة في المادة 370 إلى "الجمعية التأسيسية للدولة" "جمعية تشريعية للدولة، وقال المحامون إن شرعية هذه الخطوة يمكن استجوابها في المحكمة.