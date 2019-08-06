كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأفغاني يقتل 9 من حركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت القوات الخاصة الأفغانية بقتل 9 من عناصر طالبان، أثناء عمليتين قامت بهما في إقليم وارداك بوسط البلاد.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت 4 من عناصر طالبان خلال نفس العملية.

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ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الخاصة قتلت واعتقلت 13 من مسلحي طالبان في منطقة نيرخ في وارداك".

كما قتلت القوات الخاصة 5 من عناصر طالبان أثناء عملية مماثلة قامت بها في منطقة ميدان شهر في وارداك.