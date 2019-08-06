كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 6 أشخاص بحادث سير وسط روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بحادث سير على أحد طرقات مقاطعة ريازان وسط روسيا فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن حافلة صغيرة من نوع Mercedes-Benz Vitо انحرفت عن مسارها وخرجت إلى الاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة Toyota Land Cruiser.

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وأشارت الشرطة إلى أن وجهة الحافلة كانت طاجكستان، وأن سائقها وجميع ركابها كانوا من مواطني البلد المذكور.

وذكرت مصادر طبية محلية أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وبينهم أربع حالات خطيرة.