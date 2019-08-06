كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مارك إسبر": واشنطن "لن تبالغ برد فعلها" على صواريخ كيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن "لن تبالغ في رد فعلها" على الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، وستبقي باب الحوار مفتوحا مع بيونغ يانغ.

وأضاف إسبر اليوم الثلاثاء للصحفيين الذين يسافرون معه إلى اليابان أن "المفتاح هو إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية. لن نبالغ في رد فعلنا، ولكننا نراقبهم عن كثب ونحن ندرك ما يحدث".

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وأعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ في البحر قبالة سواحلها الشرقية للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين، فيما احتجت بيونغ يانغ على أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنتهك الاتفاقيات الدبلوماسية.

وكشف أن الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى من إقليم هوانغ هيه الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي، حلقا مسافة حوالي 450 كم على ارتفاع 37 كم، وبسرعة قصوى بلغت 6.9 ماخ، ورجحت المصادر أن تكون هذه الصواريخ من نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.