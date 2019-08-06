الموسم الفلاحي.. الإنتاج النهائي للحبوب يصل 52 مليون قنطار ويسجل انخفاضا

سجل الانتاج النهائي للحبوب، انخفاضا نسبته 30 في المائة في ظل مخطط المغرب الأخضر، واستقر الرقم النهائي في 52 مليون قنطار.

وأفادت وزارة الفلاحة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج النهائي للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018/2019، انخفض بنسبة 49 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.

وحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن تصل القيمة المضافة الفلاحية لهذا الموسم إلى 120 مليار درهم.

وأفاد البلاغ ذاته، على أنه بالرغم من انخفاض إنتاج الحبوب، تظل القيمة المضافة الفلاحية شبه مستقرة، وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب لهذا الموسم بـ 3,6 مليون هكتار.

وسجل الموسم الفلاحي 2018/2019 تساقطات مطرية بلغت إلى نهاية ماي 2019، 290,5 ملم، بانخفاض 11% بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة ( 326,3 ملم)، وبانخفاض 23% ( 375,3 ملم) بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ.

