بغيابين مؤثرين.. الرجاء يشد الرحال إلى غامبيا لتحقيق أفضل انطلاقة في عصبة الأبطال الإفريقية

من المنتظر أن تغادر بعثة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ماوجهة صوب العاصمة الغامبية، بانغول، من أجل خوض أول مباراة له، في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، عمدما يحل ضيفا على فريق بريكاما الغامبي.

وسيرحل ممثل الكرة المغربية الثاني في أغلى المنافسات القارية، صوب العاصمة الغامبية، بجل عناصره الأساسية، خاصة تلك التي خاضت مباراة ريال بتيس الأخيرة، سواء العناصر الأساسية المعروفة بالفريق أو الوافدين الجدد، المقيدون في اللائحة الإفريقية.

ومن المنتظر أن يتخلف عن رحلة الفريق الأخضر، صوب غامبيا، كل من عمر العرجون، وعبد الرحيم شاكير، بسبب معاناتهما من الإصابة، وهو الأمر الذي سيكون الفرنسي باتريس كارتيرون، مطالبا بإيجاد حل له، خلال هذه المواجهة المهمة.

ويسعى الرجاء، الذي عاد أخيرا لعصبة الأبطال، بعد غياب ليس بالقصير، إلى البصم على انطلاقة قوية في المنافسة، تعطيه دفعة معنوية مهمة لمناقشة باقي الدورات بكل ثقة، والعودة للدار البيضاء بنتيحة إيجابية، تسهل عليه المهمة في لقاء العودة بملعب “دونور”.