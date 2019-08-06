فاجعة وفاة “هبة” حرقا.. دعوات إلى مسيرة احتجاجية أمام مقر الوقاية المدنية

بعد الفاجعة التي هزت قلوب المغاربة، والتي راحت ضحيتها الطفلة “هبة” التي احترق جسدها الصغير داخل منزل أسرتها بمنطقة سيدي علال البحراوي، ليلة أول أمس الأحد، دعت الساكنة إلى مسيرة شعبية يوم السبت المقبل، احتجاجا على تقصير رجال الوقاية المدنية في إنقاذ الطفلة هبة التي إلتهمتها ألسنة النيران، أمام أعينهم.

وتداول عدد من النشطاء رسائل إلكترونية مقتضبة تدعو إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية، التي من المرتقب أن تنطلق من أمام منزل الضحية، بعلال البحراوي إلى مقر الوقاية المدنية، يوم السبت المقبل.

ويرى المحتجون، أن المسؤولية الكاملة في فاجعة الطفلة هبة، “تتحملها الوقاية المدنية، لعدم تجاوبها مع اتصالات المواطنين، وعدم إلتحاقها في الوقت المناسب”.

ويشار إلى أن الطفلة هبة روري جثمانها، مساء أمس، بمقبرة أيت عيسى، بعلال البحراوي، مخلفة حالة من الحزن والصدمة بين أهلها، وبين العشرات من الأقرباء والمتضامنين الذين شيعوها إلى مثواها الأخير.