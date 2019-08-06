117 مليار دولار خسائر أثرياء العالم: وبيزوس أكثرهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر أثرياء العالم، أمس، الإثنين، 2.1 بالمئة من ثرواتهم، أي ما يقدّر بـ117 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
وأوردت "بلومبيرغ" أن 20 شخصًا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم، فقدوا ما يقارب 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم، فيما خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، 3.4 مليارات دولار.
وذكرت الوكالة في تقرير، الإثنين، أن تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، الخميس الماضي، فاقم المخاطر في الأسواق العالمية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.
وهرب مستثمرون من صناديق عالية المخاطر كالدولار الأميركي وأسواق الأسهم خاصة أسواق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة، إلى ملاذات آمنة أبرزها الذهب.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم أكبر 30 شركة، بأكثر من 2 بالمئة في ختام تعاملات الإثنين، فاقدا نحو 767.2 نقطة إلى 25.717 ألف نقطة.
ورغم تراجعها اليوم، واصلت عقود الذهب تلقي دعم من التوترات التجارية، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات، إلى 1471 دولارا للأونصة (الأوقية).
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