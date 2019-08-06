شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: الجيش يقتل 9 من حركة طالبان والان مع التفاصيل
قامت القوات الخاصة الأفغانية بقتل 9 من عناصر طالبان، أثناء عمليتين قامت بهما في إقليم وارداك بوسط البلاد.
وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت 4 من عناصر طالبان خلال نفس العملية.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الخاصة قتلت واعتقلت 13 من مسلحي طالبان في منطقة نيرخ في وارداك".
كما قتلت القوات الخاصة 5 من عناصر طالبان أثناء عملية مماثلة قامت بها في منطقة ميدان شهر في وارداك.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: الجيش يقتل 9 من حركة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.