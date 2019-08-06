شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي : أكثر من 40 % من سكان وسط أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 مساءً, 6 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات أعلن برنامج الغذاء العالمي ، اليوم ، أن أكثر من 40 % من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، وقد وصل هذا الوضع إلى الذروة في شهر اغسطس الجاري بسبب استنفاذ مخزون الغذاء ، مشيراً إلى أن أكثر من 1،8 مليون شخص لايعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج ارفيه فيرهوسل في تصريح له اليوم ، أن أكثر المتضررين وعددهم 465 ألف شخص يتواجدون في مناطق النزاع مثل بريا ، وكاغا باندور، واوبو رافاي ، وزيميو ، وكذلك في محافظات مبومو وهوت كونو ، وهوت مبومو ، حيث تواصل الجماعات المسلحة غاراتها على طرق الإمداد الرئيسية وحول المدن ، على الرغم من توقيع اتفاق الخرطوم للسلام .

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