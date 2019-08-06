اتفاق إثيوبي سوداني على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

توصلت السلطات في أديس أبابا والخرطوم لاتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر خلال زيارة لمسؤول سوداني رفيع للعاصمة الإثيوبية.

ووقع المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دمبلاش جبرميكائيل ونظيره السوداني الفريق أول أبو بكر حسن مصطفى دمبلاب، على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم المنظمة على الحدود.

وقال بيان لجهاز المخابرات الإثيوبي الثلاثاء، إنه تم التوقيع على الاتفاق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أثناء زيارة قام بها مدير المخابرات السوداني.

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وأوضح البيان، أن رئيس المخابرات الإثيوبي بحث مع نظيره السوداني عددا من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.

ووفقا للاتفاقية سيتعاون الجانبان في مجالات مكافحة الإرهاب والتنقل غير المشروع للأسلحة والأموال، والاتجار بالبشر وقضايا الحدود والجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات.

كما وافق الطرفان على تنفيذ سلسلة من العمليات لمنع الجرائم على طول الحدود بينهما.

يذكر أن هناك اتفاقا بين البلدين بنشر قوات مشتركة على حدودهما بغرض مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والقضاء على أي توترات أمنية تحدث بين المزارعين.