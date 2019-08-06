الجيش الليبي يستهدف طائرة تركية محملة بأسلحة قبل هبوطها بمصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، استهداف قواته الجوية طائرة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لصالح المليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الأسلحة التي كانت تحملها الطائرة التركية شملت صواريخ متعددة الأغراض وطائرات مسيرة.

ولفت إلى أنه تم استهداف 8 أهداف حيوية؛ 3 منها بمدينتي مصراتة والـ5 الأخرى في مرزق جنوب البلاد، مساء الإثنين.

وأشار المحجوب إلى أن الهدف الأهم هو طائرة الشحن من طراز إيل - 76 القادمة من أنقرة، وذلك أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية بمدينة مصراتة؛ حيث كانت محملة بالأسلحة والذخائر لصالح المليشيات الإرهابية.





كما أعلن الجيش الليبي أن سلاحه الجوي شن أيضا غارتين، فجر اليوم الثلاثاء، استهدفتا محطتي رادار للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة.

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وكانت قوات الجيش الليبي المتمركزة حول طرابلس قد تعرضت لقصف بواسطة طائرات حربية تقلع من مطار الكلية الجوية بمصراتة يقودها طيارون مرتزقة، إضافة إلى استهدافها طائرة مدنية بمنطقة الجفرة كانت تقل حجاجا ليبيين.

وعن أهداف مرزق (جنوب غرب البلاد)، أوضح العميد المحجوب أن القوات الجوية استهدفت 5 مواقع للعصابات التشادية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي المعتدية على المدينة، مؤكدا أن الضربات حققت نجاحات مباشرة وكبيرة.

ودارت اشتباكات مؤخرا بمنطقة مرزق، شهدت تكاتف أبناء المدينة ضد مرتزقة المعارضة التشادية، بعد نحو أسبوع من تعرض المدينة ذاتها لهجوم من مليشيا الإرهابي أبوبكر السوقي التابعة لما يعرف بـ"قوات حماية الجنوب" مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين؛ في محاولة للدخول إلى المدينة.





وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أكد، الثلاثاء، أن القوات الجوية رصدت تحرك آليات عسكرية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي؛ فتعاملت معها بمساعدة أهالي مرزق والقوى الأمنية التي قامت بدورها في الدفاع عن المدينة في مواجهة العصابات والمليشيات التشادية التي يستعين بها الإخواني الإرهابي أسامة جويلي لزعزعة الأمن جنوبي البلاد.

وبدأ مرتزقة تشاديون الانتشار داخل ليبيا منذ فبراير/شباط 2011، مستغلين الفراغ الأمني في الجنوب بالتحالف مع التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم القاعدة.

وعمل كثير منهم في صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس، منفذين عمليات عدة على منطقتي الجنوب والهلال النفطي شمالا.