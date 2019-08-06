النشرة: ورش اسرائيلية تواصل حفر الخنادق واقامة السواتر الترابية مقابل الوزاني

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى "ان قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​، وكان عناصر الدورة يتوقفون عند البوابة الحديدة المثبتة على هذا السياج لتفقد اجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثبتة عليها، في وقت تواصل فيه احدى الورش الاسرائيلية حفر الخنادق واقامة السواتر الترابية على مقربة من ​السياج الحدودي​ التقني المطل على ​منتزهات الوزاني​".

وفي الجانب اللبناني، يسجل دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في محاور الوزاني، ​عين عرب​، المجيدية وبسطرا لمراقبة الوضع.