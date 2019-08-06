أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التقوا سفير لبنان في بريطانيا

التقت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين برئاسة النائب ​ياسين جابر​ سفير لبنان في ​بريطانيا​ ​رامي مرتضى​. وأثنى جابر على "جهود السفير في اعادة احياء العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة". واستمعت اللجنة إلى جولة أفق حول العلاقات اللبنانية البريطانية والتعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة.

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