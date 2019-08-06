التعبئة الرياضية بحزب الله نظمت مهرجانها بمناسبة انتصار تموز 2006

في اجواء انتصار تموز 2006 نظمت التعبئة الرياضية في حزب الله مهرجانها الرابع في بلدة عربصاليم بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة ، وشخصيات وحشد من أهالي البلدة . وقد القى راعي الحفل النائب أنور جمعة كلمة أشار فيها الى أن المؤامرات على لبنان لم تتوقف وان الخطر موجود والمطلوب معرفة ذلك ، ولفت الى ان نحن نعيش في مرحلة بعد انتصارين كبيرين اول على العدو الإسرائيلي والثاني على الفكر التكفيري المخرب للشعوب العربية والإسلامية فبعد هذين الانتصارين المطلوب تحقيق بلد يليق بالدماء وعرق المجاهدين التي قدمت .
وشدّد على ان لبنان غني جدا ولكنه منهوب والمطلوب من الجميع محاربة الفساد وذلك عبر مسير طويل بكل جهد حتى يكون هذا البلد بمستوى ما قدمه شبابنا.
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