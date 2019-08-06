بهية الحريري زارت المطرانين ايلي حداد ومارون العمار

زارت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري، راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد ورئيس اساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار في مقر المطرانية في صيدا وعرضت معهما الأوضاع العامة والقضايا الراهنة قي البلاد والشأن الصيداوي من مختلف جوانبه الى جانب الوضع في مخيم عين الحلوة
واطلعت الحريري المطرانين حداد والعمار على ما تقوم به من منتديات ومشاريع وأنشطة هادفة لتفعيل وتحريك المدينة على كل المستويات واطلاق حوار بين كل قطاعاتها وبين الجهات الرسمية حول مختلف قضاياها التنموية تحت مظلة البلدية.
ووضعت الحريري الزيارتين في اطار حرصها على التواصل الدائم مع المطرانين حداد والعمار لوضعهما في آخر المستجدات على صعيد المدينة والتشاور معهما والاستنارة بآرائهما حول العديد من المواضيع التي تهم المدينة والجوار.
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