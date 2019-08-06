مخزومي من الاردن: إعادة فتح المعابر بين الدول العربية أمر حيوي

لفت رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ خلال مأدبة أقامها رئيس ​مجلس النواب الأردني​ المهندس ​عاطف الطراونة​ على شرفه في العاصمة الأردنية عمان الى أن "الجلسة تخللها جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية"، مشددا على "أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين ​لبنان​ والمملكة الهاشمية".

واكد ان "الأعباء التي يعاني منها البلدين جراء ​الأزمة السورية​ واحدة"، مشددا على أنه "يتوافق مع ​الاردن​ على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومن ضمنها ​حق العودة​"، داعيا إلى "تفعيل التعاون على الأصعدة كافة لا سيما التجارية منها".

وشدد على "أهمية تفعيل المعابر بين ​الدول العربية​"، لافتا إلى أن "إعادة فتحها وتنظيم العمل فيها أمر حيوي لاقتصادات البلدان العربية، خصوصا لبنان الذي يمثل أيضا جسر عبور أمام إعادة إعمار ​سوريا​".