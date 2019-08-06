لفت رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي خلال مأدبة أقامها رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة على شرفه في العاصمة الأردنية عمان الى أن "الجلسة تخللها جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية"، مشددا على "أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة الهاشمية".
واكد ان "الأعباء التي يعاني منها البلدين جراء الأزمة السورية واحدة"، مشددا على أنه "يتوافق مع الاردن على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومن ضمنها حق العودة"، داعيا إلى "تفعيل التعاون على الأصعدة كافة لا سيما التجارية منها".
وشدد على "أهمية تفعيل المعابر بين الدول العربية"، لافتا إلى أن "إعادة فتحها وتنظيم العمل فيها أمر حيوي لاقتصادات البلدان العربية، خصوصا لبنان الذي يمثل أيضا جسر عبور أمام إعادة إعمار سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي من الاردن: إعادة فتح المعابر بين الدول العربية أمر حيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.