بو عاصي:حمانا تثبت انها حاضنة اللوحة الجامعة الزاهية بألوان المتن الأعلى

حيا النائب ​بيار بو عاصي​ أبناء ​حمانا​ خلال قداس احتفالي بعيد تجلي الرب "الذين يشبهون بلدتهم التاريخية المعطاءة لمحيطها والمتفاعلة معه"، داعيا الى التأمل بخصوصية هذه البلدة التي تحتضن بطبيعتها الخلابة هذا التجويف الصخري المتميز بثباته والمنتصب من أعلى ​وادي لامارتين​ الذي يقف حارسا لها ولنبع الشاغور الذي يروي مزروعات المنطقة ويبث فيها ​الحياة​". وأكد ان "حمانا اثبتت بالواقع الطبيعي كما بالفعل اليومي انها تستند إلى جبل الكنيسة المطل على وادي ​البقاع​ وتحتضن بيدها سلسلة قرى ​المتن الأعلى​ وصولا إلى سفوح صنين وتمد يدها الأخرى نحو ​قضاء عاليه​ على امتداد الخط مع جارتها صوفر".

واضاف "هكذا كانت حمانا تاريخيا، وهكذا تثبت اليوم وللمستقبل انها حاضنة اللوحة الجامعة الزاهية بألوان المتن الأعلى والغالية بتكامله بين مختلف ابنائه والتي نشهد على تجليها كل يوم".