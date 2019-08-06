أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم ب​حفريات​ لتمديد كابلات كهربائية مقابل مفرق كسر زعيتر- الحدث، وذلك اعتبارا من الساعة 22،00 من تاريخ 7/8/2019 ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي، وسيتم أخذ مسرب واحد من الطريق"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للإزدحام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في الحدث- مفرق كسر زعيتر لتمديد كابلات كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.