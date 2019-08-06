وزير إسرائيلي يدعو لتطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية

لفت وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش إلى أن "الإسرائيليين يريدون العيش في بلد تحكمه التوراة والشريعة اليهودية"، مشيراً إلى "أنني تحدثت في غرفة مليئة بأشخاص من جميع مناحي ​الحياة​ الدينية اليهودية، وقلت إننا نود جميعًا أن نعيش في بلد تحكمه التوراة والشريعة اليهودية، هذه هي الإرادة الدينية لأي يهودي متدين ".

وأشار إلى أنه "في نفس الوقت، أكدت على أننا جميعًا نفهم أننا لا نستطيع، ولا نرغب بفرض معتقداتنا على الآخرين، لأننا لا نعيش هنا بمفردنا وعلينا ان نفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حلول تراعي الجمهور بأكمله"، لافتاً إلى "أنني اعتقد أنه يمكن العثور على حلول بدون كراهية، وبدون الكثير من العداء مع الكثير من الحب والرعاية والاهتمام".