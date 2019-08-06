ظريف: نفتخر بدبلوماسيتنا المستقلة وعدم تبعيتنا لاي من القوى الكبرى

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تفتخر بدبلوماسيتها المستقلة وعدم تبعيتها لاي من القوى العالمية الكبرى"، مشيراً إلى أنه "من اكبر مفاخرنا هو حينما نحضر في الساحة الدولية يمكننا الجلوس خلف طاولة واحدة امام القوى العالمية الست الكبرى ونفخر باننا لسنا تابعين لاي منها".
ولفت إلى أن "الدبلوماسية المستقلة فضلا عن مزاياها الكبيرة جدا تعد تحديا كبيرا ايضا وهو انه لا احد في العالم يطيق الدبلوماسية المستقلة"، مشيراً إلى أن "الدبلوماسية المستقلة ينبغي ان تتمكن في بحر العلاقات الدولية العاصف من تمهيد السبيل عبر الاستفادة من المواقع والطاقات الخاصة والمضي بهذا السبيل الى الامام، فلا سبيل مفتوح امام الدبلوماسية المستقلة من قبل بل يجب فتحه والمضي به".
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