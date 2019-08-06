الشرطة الروسية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث سير وسط روسيا

أعلنت الشرطة الروسية عن "مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث سير على أحد طرقات مقاطعة ريازان وسط روسيا"، موضحةً أن "حافلة صغيرة انحرفت عن مسارها وخرجت إلى الاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة".
وأشارت الشرطة إلى أن "وجهة الحافلة كانت طاجكستان، وأن سائقها وجميع ركابها كانوا من مواطني البلد المذكور"، لافتةً إلى أن "المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وبينهم أربع حالات خطيرة".
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