الشرطة الروسية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث سير وسط روسيا

أعلنت ​الشرطة الروسية​ عن "مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين ب​حادث سير​ على أحد طرقات مقاطعة ريازان وسط ​روسيا​"، موضحةً أن "​حافلة​ صغيرة انحرفت عن مسارها وخرجت إلى الاتجاه المعاكس لتصطدم ب​سيارة​".

وأشارت الشرطة إلى أن "وجهة الحافلة كانت ​طاجكستان​، وأن سائقها وجميع ركابها كانوا من مواطني البلد المذكور"، لافتةً إلى أن "المصابين نقلوا إلى ​المستشفيات​، وبينهم أربع ​حالات​ خطيرة".