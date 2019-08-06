مسؤول صيني يحذر متظاهري هونغ كونغ

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بكين: حذر مسؤول كبير في الحكومة الصينية الثلاثاء المتظاهرين في هونغ كونغ الذين يحتجون منذ شهرين ضد النظام الشيوعي في بكين من أنه "من يلعب بالنار تحرقه".
وقال الناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو يانغ غوانغ "لا تقللوا أبدا من شأن التصميم الحازم والقوة الهائلة لدى الحكومة الصينية" وذلك غداة إضراب عام وتظاهرة جديدة انتهت باعمال عنف في المستعمرة البريطانية السابقة.
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