“تحقيقاً للمساواة بين الجنسين”… السعودية تُعلن رفع سن التقاعد لدى النساء

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مؤسسة “التأمينات الاجتماعية” في السعودية لجميع المشتركين فيها من العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية، أمس الاثنين، “رفع سن التقاعد للمرأة إلى 60 عاماً، تحقيقاً للمساواة بين الجنسين”.

ولفتت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إلى أن هذا يأتي في إطار المرسوم الملكي الرقم (م/134) الذي دخل حيز التنفيذ في 2 غشت ، والقاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية تحقيقاً للمساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد التي أصبحت 60 عاماً لكلا الجنسين.

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على راتب تقاعدي لدى بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر لها مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنين، ما أدى لضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة حالما تبلغ سن الخامسة والخمسين.