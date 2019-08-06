مباراة تألق فيها صالح الطاهر.. اتحاد طنجة يهزم الشحانية القطري برباعية

فاز فريق اتحاد طنجة، أمس الاثنين، بحصة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف واحد، على نادي الشحانية القطري في ثاني لقاء ودي للاتحاد بمعسكره الإعدادي في الديار التركية.

وشهدت المباراة تألق الليبي صالح الطاهر الذي ضمه فارس البوغاز قبل أيام، إذ نجح في توقيع هدفين مم ثلاثية فريقه التي انتهى بها الشوط الأول، علما أن الهدف الثالث سجله محمد العمراوي.

وخلال مجريات الجولة الثانية التي عرفت تسجيل الفريق القطري هدف حفظ ماء الوجه، اختتم اللاعب أيوب الكعداوي رباعية اتحاد طنجة، ليحقق بذلك الاتحاد فوزه الأول في معسكره بتركيا، بعدما خسر المباراة الأولى أمام شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري بهدف دون مقابل.