في خطوة مثيرة.. المكفوفون يطالبون العثماني بإقالة الحقاوي من منصبها

في خطوة مثيرة، طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إقالة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية من منصبها، وذلك في رسالة لها وجهتها إلى رئيس الحكومة.

وعزت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، طلبها، بكون بسيمة الحقاوي، لم تقدم لهم “كمكفوفين سوى الآلام والتهميش والإقصاء”، مطالبة “بمحاسبتها على كل ما تسببت فيه، من وفيات وضرر، لأعضاء التنسيقية والمكفوفين بالمغرب”.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن بسيمة الحقاوي “فشلت في مهامها”.

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وتطرقت التنسيقية ذاتها إلى “الخروقات التي شابت المباراة المهزلة العام الماضي”، بحسب تعبيرها.

إضافة إلى ذلك، دعا المكفوفون حاملي الشهادات بالمغرب إلى “إحداث وزارة منتدبة، أو كتابة للدولة خاصة بالأشخاص المعاقين، وفصلها عن الوزارة الحالية، لأن هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى التابعة لها”.

ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، راسلت الديوان الملكي بمناسبة عيد العرش، من أجل إيجاد حلول منصفة لمطالبهم، إضافة إلى مراسلتها لمنظمات دولية.