طقس الثلاثاء.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا، بالجنوب الشرقي للمملكة، ونسبيا حارا بجنوب البلاد والمنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع نزول أمطار جد خفيفة أحيانا فوق بعض السواحل الوسطى.

وستظهر بعض السحب غير المستقرة والتي ستكون محملة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وبالجنوب الشرقي. وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة، و بالمنطقة الشرقية ،وستهب ضعيفة إلى معتدلة وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي مناطق المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و 22 درجة بالمرتفعات وسواحل وسهول المحيط الاطسي، وكذا بغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية والسايس والسهول المتواجدة غرب الاطلس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة . أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 20 و 30 درجة بمرتفعات الاطلس وجوار سواحل المحيط الاطلسي ، وما بين 30 و 35 درجة بالساحل المتوسطي وبمنطقة طنجة والريف وسهول المحيط الاطلسي والشمال الغربي للأقليم الجنوبية ، وما بين 35 و 40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الداخلية، سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 40 و 45 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.